Wahlkampf in Frankreich : Linkspopulist Mélenchon will Premierminister werden

Paris Die Stichwahl für das Präsidentenamt in Frankreich hat Jean-Luc Mélenchon nur knapp verpasst. Nun mobilisiert er Stimmen für alle linken Parteien - denn so rechnet er sich Chancen auf den Posten des Premierministers aus.

Nach seinem überraschend starken Abschneiden bei der ersten Runde der französischen Präsidentschaftswahl strebt der Linkspopulist Jean-Luc Mélenchon nun das Amt des Premierministers an. Im Sender BFMTV rief Mélenchon am Dienstag die Franzosen dazu auf, bei der Parlamentswahl im Juni mehrheitlich für linke Parteien zu stimmen, damit er als Vertreter der stärksten Kraft in der Nationalversammlung automatisch an die Regierungsspitze käme.