Präsidentschaftswahl Wahl-Krimi in der Türkei - Entscheidung fällt wohl in Stichwahl

Die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu meldete in der Nacht nach Auszählung von 96 Prozent der Stimmen für Erdogan einen Anteil von 49,4 Prozent, für Kilicdaroglu 44,9 Prozent. Zu diesem Zeitpunkt waren 95 Prozent der Wahlurnen im Inland und rund 37 Prozent im Ausland ausgezählt. Neuer Präsident wird, wer im ersten Wahlgang mehr als 50 Prozent der Stimmen bekommt. Gelingt dies keinem Kandidaten, treten die zwei Erstplatzierten in zwei Wochen in einer Stichwahl gegeneinander an. Es wäre die erste Stichwahl in der Geschichte der Türkei. Der Präsident wird erst seit 2014 direkt vom Volk gewählt