Rechtspopulisten der SVP verlieren : Grüne legen bei Parlamentswahl in Schweiz zu

Grüne legen bei Parlamentswahl in Schweiz zu

Bern Die „grüne Welle“ in Europa erfasst auch die Schweiz – der Klimawandel schlägt sich im Ergebnis der Nationalratswahl nieder. Federn lassen müssen die Rechtspopulisten der SVP.

Der Klimawandel macht’s möglich: In der Schweizer Politik werden in den nächsten vier Jahren grüne Parteifarben deutlich stärker vertreten sein. Bei der Parlamentswahl am Sonntag verzeichneten nach Hochrechnungen des Schweizer Fernsehens die beiden grünen Parteien satte Zugewinne. Die Grünen der Schweiz konnten demnach ihren Anteil bei der Wahl zur großen Parlamentskammer von sieben auf knapp 13 Prozent steigern. Die Grünliberalen (GLP) erhielten fast acht Prozent, nach knapp fünf Prozent vor vier Jahren.