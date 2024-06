Belgien rückt nach rechts Das belgische Puzzle

In der Summe ergibt sich also folgendes Bild: Im frankofonen Belgien gibt es einen inhaltlich moderaten, aber zahlenmäßig spürbaren Ruck nach rechts. In Flandern entfällt zwar die Hälfte der Stimmen auf rechtsnationalistische Parteien, doch durch den Sieg der N-VA über den rabiat-identitären VB eröffnen sich für die Regierungsbildung mehr Möglichkeiten als befürchtet. Was De Wever zugutekommt, ist auch, dass er im Vorfeld klargemacht hat, dass eine Koalition auf flämischer Ebene mit dem VB nicht infrage komme.