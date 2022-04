Umfrage vor Präsidentenwahl in Frankreich : Le Pen schließt wenige Tage vor Wahl zu Macron auf

Marine Le Pen. Foto: dpa/Jean-Christophe Verhaegen

Paris In einer am Montag veröffentlichten Umfrage stimmten 48,5 Prozent für die Chefin der Partei Rassemblement National – die damit nur knapp hinter Präsident Macron liegt. Die erste Wahlrunde in Frankreich steht am Sonntag an.

Knapp eine Woche vor der französischen Präsidentenwahl ist die rechtsextreme Kandidatin Marine Le Pen so nah wie nie zuvor in einer Umfrage an Amtsinhaber Emmanuel Macron herangerückt. In der am Montag veröffentlichten Erhebung von Harris Interactive stimmten 48,5 Prozent der Befragten für die Chefin der Partei Rassemblement National, 51,5 Prozent für Macron und seine Partei La République en Marche.

Am kommenden Sonntag steht die erste Wahlrunde an. Am 24. April folgt dann die Stichwahl zwischen den beiden Kandidaten mit den meisten Stimmen im ersten Wahlgang. Es wird damit gerechnet, dass es zu einer Entscheidung zwischen Macron und Le Pen kommen wird.

Bereits 2017 gingen Macron und Le Pen in eine Stichwahl, die der Amtsinhaber mit 66 Prozent für sich entscheiden könnte.

(mcv/rtr)