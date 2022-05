Wahl auf den Philippinen : Comeback der berüchtigten Marcos-Dynastie

Manila Jahrzehntelang knechtete das Marcos-Regime auf den Philippinen schamlos das Volk. Aber viele junge Wähler können sich daran nicht erinnern. Ferdinand Marcos Jr. verklärte die Vergangenheit zu einem „goldenen Zeitalter“ – und wird nun wohl der nächste Präsident.

Unterschiedlicher als Marcos Jr. und Robredo können zwei Konkurrenten nicht sein. „Die Hauptkandidatin der Opposition will die Demokratie auf den Philippinen wiederherstellen“, brachte es Aries Arugay, Professor für Politikwissenschaft an der Universität der Philippinen, auf den Punkt. „Der andere will das Land weiter weg von der liberalen Demokratie führen, es populistischer und autoritärer machen, das ist glasklar.“ Schließlich sei „Bongbong“ der Sohn eines Diktators.

Haben die Philippiner vergessen, dass Ferdinand (1917-1989) und Imelda (heute 92) Marcos einst vor allem mit Mord, Folter, Kleptokratie und dem spurlosen Verschwinden politischer Gegner von sich reden machten? Oder warum ist ihr Sprössling zum neuen Politstar avanciert? Zur Erinnerung: In den Schränken des Malacañang-Palastes wurden nach der Flucht Hunderte Handtaschen und Abendroben sowie Tausende Paar Schuhe gefunden, Relikte von mehr als zwei Jahrzehnten schamloser Plünderung und einem Jetset-Leben in Saus und Braus.

Interessant auch: An der Seite von Marcos Jr. kandidierte Sara Duterte-Carpio (43) als Vize-Präsidentin, die Tochter von Noch-Präsident Rodrigo Duterte. Der international umstrittene Staatschef durfte nach sechs Jahren nicht noch einmal antreten. Was von ihm in Erinnerung bleiben wird, ist sein überaus brutaler Kampf gegen die Drogenkriminalität mit Tausenden Toten. Der Internationale Strafgerichtshof in Den Haag ermittelt gegen ihn. Den Berechnungen zufolge wird seine Tochter nun tatsächlich Marcos' Vize.