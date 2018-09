Wahl 2018 in Brasilien: Kandidat Jair Bolsonaro niedergestochen

Wahlkampfauftritt in Brasilien

Nach der Attacke zünden Menschen Kerzen für den Präsidentschaftskandidaten an. Foto: REUTERS/PAULO WHITAKER

Juiz de Fora Der ultrarechte Politiker Jair Bolsonaro schockiert immer wieder mit seinen Aussagen. Jetzt wurde er bei einer Wahlkampfveranstaltung mit einem Messer attackiert und musste operiert werden.

Örtliche Medien berichten, dass der Ex-Militär in einem Krankenhaus operiert wurde. Demnach war Bolsonaro an einer wichtigen Arterie und am Darm verletzt worden.