Massenhinrichtungen und Folter UN-Experten fordern Untersuchung mutmaßlicher Kriegsverbrechen von Wagner-Söldnern in Mali

Die UN-Experten gaben an, ihre Besorgnis auch der regierenden Militärjunta in Mali übermittelt zu haben. Sie seien „verstört über die offensichtlich zunehmende Auslagerung traditioneller Militäraufgaben an die sogenannte Wagnergruppe“ bei verschiedenen Einsätzen, etwa auch im Kampf gegen den Terrorismus, erklärten die Experten am Dienstag.