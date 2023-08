Söldner jetzt ohne Führung? Welche Wagner-Spitzen noch in der Prigoschin-Maschine waren

Tschekalow war der Logistik-Chef der Wagner-Gruppe. Der langjährige Angestellte des Priogschin-Unternehmens Concord war verantwortlich für die Verwaltung des Söldnerapparats, den Kauf von Waffen, und für Öl-, Gas- und Rohstoff-Geschäfte von Wagner in Syrien und Afrika, wie Lou Osborn sagte, Autor eines noch nicht erschienenen Buches über Söldner und ein Forscher bei dem Projekt All Eyes on Wagner, das sich mit den Aktivitäten der Söldnergruppe beschäftigt. Nach russischen Medienberichten fiel in seinen Aufgabenbereich auch die Reiseplanung für Prigoschin. Wegen seiner Verbindungen zum Söldnerchef wurde Tschekalow von den USA mit Sanktionen belegt.