Berüchtigter Söldner-Chef Wagner-Gruppe meldet Prigoschins Tod bei Flugzeugabsturz

Der russische Söldnerführer Jewgeni Prigoschin ist zwei Monate nach seiner rätselhaften Meuterei sehr wahrscheinlich beim Absturz eines Flugzeugs in Russland getötet worden. Der Telegram-Kanal Grey Zone, den Prigoschin nutzte, bestätigte am Mittwochabend den Tod. Die Luftfahrtbehörde Rosawiazija teilte zunächst nur mit, sein Name habe auf der Passagierliste gestanden. Erst am späten Abend bestätigte die Luftfahrtbehörde, dass sich Prigoschin tatsächlich an Bord befunden habe. Alle zehn Personen an Bord kamen bei dem Absturz ums Leben. Prigoschins Leiche wurde aber offenbar noch nicht geborgen.