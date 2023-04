24-stündige Feuerpause Waffenruhe gescheitert – Kämpfe im Sudan gehen weiter

Hoffnungen auf eine Feuerpause bei den schweren Gefechten im Sudan haben sich am Dienstagabend zunächst nicht erfüllt. Explosionen und Schüsse waren Medienberichten und Augenzeugen auf Twitter zufolge in der Hauptstadt Khartum durchgehend auch nach dem laut Vertretern beider Seiten geplanten Beginn einer 24-stündigen Waffenruhe um 18.00 Uhr (Ortszeit/MEZ) zu hören. Die Kämpfe in Khartum seien ohne Unterbrechung weitergegangen, berichtete eine dpa-Reporterin vor Ort.