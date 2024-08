Rüstung US-Regierung genehmigt milliardenschweren Rüstungsdeal mit Israel

Die USA sind Israels wichtigster Verbündeter. Beide Staaten gehen davon aus, dass der Iran noch in dieser Woche Israel angreifen wird. Die Führung in Teheran und ihre Verbündeten werfen Israel vor, für die Tötung des Chefs der islamistischen Palästinenserorganisation Hamas, Ismail Hanija, in Teheran Ende Juli verantwortlich zu sein.