Während Klimakonferenz in Dubai Putin in Emiraten und Saudi-Arabien erwartet

Dubai · Der russische Präsident reist wohl in die Emiraten und nach Saudi-Arabien – aber nicht zum Klimagipfel. Was Putin in diese Richtung treibt und was während seiner Besuche geplant ist.

06.12.2023 , 10:15 Uhr

Dieses von der staatlichen russischen Nachrichtenagentur Sputnik via AP veröffentlichte Foto zeigt Wladimir Putin, Präsident von Russland, während einer Rede bei einer Ausstellung im Maschuk-Bildungszentrum (Archivbild). Foto: dpa/Sergei Karpukhin

Während in Dubai die Weltklimakonferenz tagt, wird der russische Präsident Wladimir Putin im Rahmen eines Kurzbesuchs in den Vereinigten Arabischen Emiraten und Saudi-Arabien erwartet. Zwar hat der Internationale Strafgerichtshof (IStGH) im Zusammenhang mit der Deportation ukrainischer Kinder im Zuge des russischen Angriffskrieges gegen das Land Haftbefehl gegen den Kremlchef erlassen. Da jedoch weder die Emirate noch das saudische Königreich den Gründungsvertrag des IStGH unterzeichnet haben, sind sie nicht dazu verpflichtet, Putin zu verhaften und an Den Haag auszuliefern. Ein Bericht der staatlichen russischen Nachrichtenagentur Tass zu der Reise am (heutigen) Mittwoch lieferte keine Hinweise darauf, dass Putin auch den Veranstaltungsort der UN-Klimakonferenz aufsuchen könnte. Ein Mitarbeiter Putins, Juri Uschakow, erklärte, Putin werde nach seiner Landung „ein Treffen im Palast“ des saudischen Königreichs abhalten und persönliche Gespräche mit dem Präsidenten der Emirate, Mohammed bin Sajid Al Nahjan, führen.

(esch/dpa)