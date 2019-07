Vermutung des Iran : Haben die USA ihre eigene Drohne abgeschossen?

Teheran Die Iraner haben erhebliche Zweifel an der Darstellung von US-Präsident Donald Trump. Der sagt, die Amerikaner hätten eine iranische Drohne abgeschossen. Teheran vermutet dagegen etwas ganz anderes.

Der Iran hat US-Präsident Donald Trump widersprochen und erklärt, es sei keine seiner Drohnen abgeschossen worden. "Wir haben weder in der Straße von Hormus noch anderswo eine Drohne verloren", teilte der stellvertretende Außenminister Abbas Arakchi am Freitag per Twitter mit. Er sei vielmehr besorgt, dass das US-Kriegsschiff "USS Boxer" versehentlich ein eigenes unbemanntes Fluggerät abgeschossen habe.