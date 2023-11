Vorwürfe von Nachbarstaaten Nordkorea soll erneut Spionagesatelliten gestartet haben

Nach südkoreanischer und japanischer Einschätzung flog die nordkoreanische Rakete mit dem angeblichen Spionagesatelliten über den internationalen Gewässern vor der Westküste der koreanischen Halbinsel und dann über die japanische Insel Okinawa in Richtung Pazifik. Die japanische Regierung gab kurzzeitig eine Raketenwarnung für Okinawa heraus und forderte die Bewohner auf, sich in Gebäuden oder unter der Erde in Sicherheit zu bringen. Es war zunächst unklar, ob der Start erfolgreich war und der Satellit in die Umlaufbahn gelangt ist.