US-Justizminister : Garland will Sonderermittler für Trump-Untersuchungen ernennen

Washington US-Justizminister Merrick Garland hat Berichten zufolge einen Sonderermittler für zwei Untersuchungen gegen den ehemaligen Präsidenten Donald Trump ernannt. Der Name soll in Kürze bekannt gegeben werden.

Das berichtete die Nachrichtenagentur AP am Freitagabend. Der Ermittler solle demnach zum einen die Ermittlungen zu den in Trumps Privatanwesen gefunden Geheimdokumenten leiten, zum anderen wichtige Aspekte einer separaten Untersuchung zum Sturm auf das Kapitol am 6. Januar 2021 und dem Versuch, das Ergebnis der Präsidentschaftswahl von 2020 zu kippen, verlautete am Freitag aus US-Justizkreisen. Garland wollte weitere Details sowie den Namen des Sonderermittlers oder der Sonderermittlerin demnach noch am Freitag bekannt geben.