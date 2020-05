Neuer Amnesty-Bericht : Krankenhäuser und Schulen in Syrien offenbar gezielt angegriffen

Krankenhäuser und Schulen in Syrien offenbar gezielt angegriffen

Syrien, Jisr al-Shughur: Kinder spielen in den Trümmern der schwer beschädigten Al-Kefir-Schule. Foto: dpa/Anas Alkharboutli

Damaskus Kritiker werfen der Assad-Regierung und dem verbündeten Russland vor, die zivilen Einrichtungen mit Luftangriffen vorsätzlich ins Visier zu nehmen. Amnesty International legt nun neue Beweise vor.

Syrische und verbündete russische Truppen haben laut einem Bericht der Menschenrechtsorganisation Amnesty International gezielt Krankenhäuser und Schulen in Syrien angegriffen. Zwischen Mai 2019 und Februar 2020 hätten die beiden Streitkräfte im Nordwesten des Bürgerkriegslandes mindestens 18 solcher Angriffe verübt. In dem am Montag veröffentlichten Amnesty-Bericht ist von Angriffen auf fünf Kliniken die Rede, die anschließend hätten schließen müssen.