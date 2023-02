USA Nikki Haley fordert Trump bei den Vorwahlen heraus

Dass sich Haley in einer von weißen Männern dominierten Partei in einem erzkonservativen Südstaat durchsetze, ließ aufhorchen. Sie war die erste Gouverneurin asiatischer Herkunft überhaupt, und die dritte nichtweiße Person an der Spitze eines Südstaates. Darauf spielte Haley an, als sie bei der Ankündigung ihrer Kandidatur für die Präsidentschaftsnominierung für „eine neue Generation an Führern“ warb.