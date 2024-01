Trump triumphiert in Iowa DeSantis hat das Ende der Fahnenstange erreicht

Doch auch für Haley ist der Pfad nach dieser Caucus-Nacht schmal geworden. Sie muss jetzt in dem Neuenglandstaat alles auf eine Karte setzen. Im Unterschied zu Iowa gibt es in New Hampshire deutlich mehr Moderate und Unabhängige, die ihr die Chance für einen Überraschungssieg geben. Dann - und nur dann - geht es für die ehemalige Gouverneurin von South Carolina bei den Primaries in ihrem Heimatstaat in vier Wochen um alles.