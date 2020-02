3. März: In rund 15 Bundesstaaten wird gewählt

Der „Super Tuesday“ ist der größte Termin für die Demokraten. An diesem Tag wird in unter anderem in Alabama, Arkansas, Georgia, North Carolina, Oklahoma, Tennessee, Texas und Virginia über den Top-Kandidaten der Demokraten entschieden. An keinem anderen Termin halten so viele Bundesstaaten gleichzeitig ihre Vorwahlen ab.