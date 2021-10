Vorladung missachtet : Ausschuss stimmt für Anklage gegen Ex-Präsidentenberater Bannon

Washington Der U-Ausschuss, der die Ereignisse am 6. Januar untersucht, hatte Trump-Berater Steve Bannon vorgeladen, der dies aber missachtete. Trump hatte seine Anhänger angewiesen, bei der Aufklärung nicht zu kooperieren.

Der Untersuchungsausschuss zur Aufklärung des Sturms auf das US-Kapitol am 6. Januar will den ehemaligen Präsidentenberater Steve Bannon vor Gericht bringen. Die Mitglieder votierten am Dienstag in Washington einstimmig für eine Anklage gegen Bannon wegen Missachtung einer Vorladung. Als nächstes muss das Plenum über die Vorlage entscheiden. Die endgültige Entscheidung, ob es zur Anklage kommt, liegt dann beim Justizministerium.