Vor Atom-Verhandlungen mit Teheran : Iran muss seine Israel-Politik ändern

Hassan Ruhani, Präsident des Iran, spricht während einer Kabinettssitzung in Teheran. Der Iran will laut Präsident Ruhani die Zusammenarbeit mit der UN-Atomenergiebehörde IAEA weiterführen. Foto: dpa/-

Meinung Unser Autor plädiert im Vorfeld eines neuen Atom-Deals mit Teheran für den Vorrang der Politik vor rein technischen Lösungen und empfiehlt dem Westen den alten deutschen Strategen Clausewitz.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Rafael Seligmann

Angela Merkel sprach Klartext: „Israels Sicherheit ist deutsches Staatsinteresse“, erklärte die Bundeskanzlerin 2008 vor dem Israelischen Parlament. Die deutsche Regierungschefin antwortete auf Drohungen des Regimes in Teheran, das offen zur Vernichtung des jüdischen Staates aufrief. Merkels Bekenntnis löste in Israel eine Welle der Sympathie für Deutschland aus. Berlin habe aus seiner Geschichte gelernt und sich unmissverständlich zum Existenzrecht Zions bekannt. Ähnliche Statements war man in Israel von den Vereinigten Staaten gewohnt. Dabei zählt für Washington die gemeinsame demokratische Wertebasis. Doch die Erfahrung hat die Israelis gelehrt, dass Taten mehr zählen als gute Worte. Frei nach Heinrich Heine: „Worte, Worte, keine Taten ... immer Sauce, keinen Braten.“

Derweil trieb Iran ein nukleares Aufrüstungsprogramm voran, das dem Bau atomarer Waffen dienen konnte. Die Berichte der Internationalen Atomenergieorganisation IAEO lösten in Washington und in Europa große Besorgnis aus. Auf dem Spiel standen demokratische Verbundenheit und wirtschaftliche Interessen – Iran ist ein traditioneller Handelspartner der USA und Deutschlands – sowie das Bestreben, ein Mindestmaß an Stabilität am Persischen Golf zu wahren, wo sich die größten Erdölreserven befinden.

Info Das Mullah-Regime ist der Unruhestifter der Region Ideologie Der Iran versteht sich als Schutzmacht der aus seiner Sicht unterdrückten muslimischen Gemeinschaft. Dabei wendet er sich auch gegen den angeblichen Hegemonialismus und Kolonialismus der USA und deren Verbündeten in der Region. Den zionistischen Staat Israel will der Iran sogar vernichten. Geopolitik Mit der Ölmacht Saudi-Arabien, mit Ägypten und der Türkei streitet sich der Iran um die Vorherrschaft im Nahen und Mittleren Osten. Verbündete In Syrien unterstützt Teheran den Machthaber Assad, im Libanon die Hisbollah-Milizen und in Palästina die radikal-islamische Hamas sowie den Palästinensischen Dschihad, der seinen Sitz in Damaskus hat. Alle drei Organisationen gelten als terroristisch.

Die USA und Deutschland, Großbritannien und Frankreich bemühten sich um eine Übereinkunft mit Iran, die Teheran zu einer Einstellung seines atomaren Aufrüstungsprogramms bewegen sollte. Als Preis sollten die Wirtschaftsbeziehungen mit Iran wieder aufgenommen und iranische Guthaben in den USA freigegen werden.

Einen entscheidenden Schub bekamen die Bestrebungen zu einem Ausgleich mit Teheran 2009 seit dem Beginn der Präsidentschaft Barack Obamas. Der Demokrat strebte eine globale Friedenspolitik an. Nach wenigen Wochen im Amt nahm die US-Administration Kontakte mit Teheran auf. Obama gab ein Interview, in dem er seine Absicht eines Ausgleichs betonte. Dass Obama im Herbst 2009 mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet wurde, stärkte das friedlichen Bestreben Washingtons. Neben den westeuropäischen Nato-Verbündeten der USA, Berlin, Paris und London, wurden auch die ständigen UN-Sicherheitsratsmitglieder Russland und China sowie Iran an den Verhandlungen beteiligt. Israel und moderate arabische Staaten, gegen die sich die aggressiven Aktionen Teherans richteten, blieben indes außen vor. Das weckte in Israel Erinnerungen an das Münchner Abkommen von 1938, als über das Schicksal der Tschechoslowakei ohne deren Beteiligung verhandelt wurde.

Die Gespräche verliefen zäh. Denn das Mullah-Regime muss nicht in dem Ausmaß wie westliche Demokratien Rücksicht auf die öffentliche Meinung nehmen. Zudem kannte Iran den Stress, unter den sich Washington selbst setzte, möglichst rasch ein Friedensabkommen zu erzielen. Teheran konnte jederzeit den Druck erhöhen, indem es seine verbündeten Gruppen und Verbände wie schiitische Hisbollah-Milizen in Libanon, entsprechende Einheiten in Irak, Gaza und Jemen zu militärischen Aktionen ermutigte. Gleichzeitig drängten Israel und Saudi-Arabien Washington zum Vorgehen gegen Iran.

Im Sommer 2015 kam es schließlich zur JCPOA-Übereinkunft. Sie sah das Einfrieren der Zahl der iranischen Zentrifugen vor, mit deren Hilfe Uran zu einem für die Produktion von atomaren Sprengsätzen notwendigen Grad angereichert wird. Das vorhandene Uran sollte auf niedrigem Stand verbleiben, Inspektoren der IAEO sollten die iranischen Anlagen kontrollieren. Die Vertragsdauer sollte zehn Jahre betragen. Technisch war das Abkommen dicht. Doch es enthielt zwei entscheidende politische Mängel: die bedrohten Staaten besaßen keine Mitwirkungsmöglichkeiten. Und Teheran wurde erlaubt, seine Aggressionspolitik und seine Aktionen fortzusetzen. Was Iran nun vermehrt tat. Denn als Belohnung für seine technische Kooperation wurde die Wirtschaftsblockade aufgehoben und die festgefrorenen Gelder freigegeben. Iran besaß genügend Geld, um seine selbst erkorenen Feinde durch seine Vasallen angreifen zu lassen und sein Raketenprogramm auszubauen.

Das ist der entscheidende Haken des JCPOA-Deals. Er berücksichtigt nicht die grundlegende Erkenntnis des deutschen Strategen Carl von Clausewitz: Krieg ist lediglich die Fortsetzung des politischen Verkehrs mit anderen Mitteln. Das bedeutet, wenn Iran an seiner politischen Absicht festhält, Israel zu vernichten, wird es sich davon dauerhaft nicht durch technische Regelungen bremsen lassen.

Dies sah auch Donald Trump ein. Eingangs seiner Präsidentschaft wollte er mit Teheran ins Geschäft kommen. Doch das Mullah-Regime war zu keinem Zeitpunkt bereit, von seiner Aggressionspolitik speziell gegen Saudi-Arabien und in Syrien abzulassen. Auch nicht, als die USA aus dem Nuklearabkommen ausstiegen, den wirtschaftlichen Druck auf Teheran steigerten und Militäraktionen wie die Ermordung des Generals der Revolutionsgarden, Kassem Soleimani, ausführten. Iran taumelte zunehmend – aber es fiel nicht.

Mit der Wahl Joe Bidens steht Washington vor einer neuen Kehrtwende. US-Außenminister Blinken, der am JCPOA-Deal von 2015 beteiligt war, will wieder zu einem Ausgleich mit Teheran kommen. Die Europäer, speziell Außenminister Maas, drängen dazu. Doch in Washington hat man eingesehen, dass ein Pakt auch eine politische Dimension besitzen muss. Ein Abkommen, das die Region befrieden soll, muss das Existenzrecht aller Staaten respektieren. Es ist indessen unwahrscheinlich, dass Teheran sich darauf einlassen wird. Zumindest bräuchte es dazu viel Geduld. Eine seltene Tugend in Demokratien.