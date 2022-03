Vor Nato-Gipfel : Selenskyj fordert eindringlich „uneingeschränkte Unterstützung“

Kiew Erneut hat der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj „effektive und uneingeschränkte Unterstützung“ von der Nato eingefordert - einschließlich aller Waffen, die sein Land benötigt, um die russische Invasion abzuwehren. Sein Appell wurde vor dem Nato-Gipfel zur Ukraine per Videonachricht übertragen.

„Wir bitten darum, dass das Bündnis erklärt, dass es der Ukraine uneingeschränkt helfen wird, diesen Krieg zu gewinnen, unser Territorium von den Invasoren zu befreien und den Frieden in der Ukraine wiederherzustellen“, sagte Selenskyj am späten Mittwoch in seiner nächtlichen Videoansprache an die Nation.