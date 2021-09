Vor Klimakonferenz in Glasgow : Welt auf „katastrophalem Weg“ - Erwärmung um 2,7 Grad absehbar

New York/Washington/Bonn Der UN-Generalsekretär schlägt Alarm: Es bestehe ein hohes Risiko, dass die Klimakonferenz in Glasgow scheitert. Ein neuer Bericht zeigt, dass die Bemühungen hinter den Erwartungen zurückbleiben. Nur ein Land befindet sich demnach wenigstens annähernd auf einem 1,5-Grad-Weg.

Vor der Klimakonferenz in Glasgow im November befindet sich die Welt nach Aussagen von UN-Chef António Guterres hinsichtlich der Erderwärmung auf einem „katastrophalen Weg“. Einem Bericht der zuständigen UN-Klimaagentur zufolge sei eine Erwärmung um 2,7 Grad absehbar. „Damit wird das vor sechs Jahren gemachte Versprechen gebrochen, das 1,5-Grad-Celsius-Ziel des Pariser Abkommens zu verfolgen“, sagte Guterres am Freitag in New York.