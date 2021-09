Von Kind korrigiert : Präsident Putin patzt bei Gesprächsrunde mit Schülern

Wladiwostok Russlands Präsident Wladimir Putin hat bei einer Gesprächsrunde mit Kindern in Geschichte gepatzt und sich von einem Schüler berichtigen lassen. Von der Direktorin gab es Rüge für den Jungen - die Opposition hingegen feierte seinen Mut.

Die Aufregung um den Fall vom 1. September, dem Tag des landesweiten Schulbeginns in Russland, war so groß, dass Kremlsprecher Dmitri Peskow am Donnerstag die Wogen glättete und den Schüler als „Molodez“ - zu Deutsch: „Prachtjungen“ - bezeichnete. „Das ist gar keine Frechheit. Wir sind kategorisch nicht einverstanden mit der Direktorin der Schule.“ Peskow äußerte die Hoffnung, dass der Junge an der Schule nicht weiter Ärger bekomme.