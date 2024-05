Von der Leyen und Macron Kooperation mit China ist wichtig

Frankreich und die Europäische Union setzen zu Beginn der Europareise von Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping auf gemeinsame Anstrengungen mit China zur Lösung zentraler globaler Probleme. „China ist für die EU wichtig, um die großen globalen Herausforderungen anzugehen“, sagte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen am Montag zum Auftakt eines Dreiergesprächs mit Xi und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron im Pariser Élyséepalast. Als Beispiel nannte sie den gemeinsamen Kampf gegen die Klimakrise. „Zusätzlich haben sowohl China als auch die EU ein gemeinsames Interesse an Frieden und Sicherheit und an dem effektiven Funktionieren der regelbasierten internationalen Ordnung.“ Dies gelte gerade mit Blick auf sehr turbulente Umfelder.