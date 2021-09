Schlusslicht in Europa : Schweizer stimmen in Volksentscheid für Ehe für alle

Schweizer stimmen in Volksentscheid für Ehe für alle

Schlusslicht in Europa

Bern In der Schweiz ist mit einer Volksabstimmung über die Ehe für alle abgestimmt worden. Nach der Auszählung steht fest: Als eines der Schlusslichter in Westeuropa erlaubt das Land nun auch die Ehe für lesbische und schwule Paare.

Beim Volksentscheid in der Schweiz hat sich eine deutliche Mehrheit der Wahlberechtigten für die Ehe für alle ausgesprochen. 64,1 Prozent der Wahlberechtigten stimmten am Sonntag für die Neuregelung, wie die Schweizer Behörden mitteilten. Von den Verfechtern der gleichgeschlechtlichen Ehe wurde das Ergebnis vielerorts als "historisch" gefeiert.

"Das ist ein Tag des Feierns, des Sieges nach achtjähriger Kampagne", sagte Deborah Haenni von der Vereinigung Libero, die das "Ja" propagiert hatte. Indem die Schweiz nun gleichgeschlechtliche Ehen erlaube, gleiche sie sich anderen Ländern hinsichtlich Offenheit und Fortschritt an, sagte Haenni.

In den meisten Ländern Westeuropas ist die gleichgeschlechtliche Ehe bereits legal. Den Anfang machten 2001 die Niederlande , Frankreich folgte 2013, in Deutschland gilt dies seit 2017. Auch wenn die Umfragen ein "Ja" der Schweizer vorhergesagt hatten, fiel es eindeutiger aus als von vielen erwartet.

Die Kritiker der Legalisierung hatten die Volksabstimmung initiiert und eine offensive Kampagne geführt, um das neue Gesetz noch zu verhindern. Dieses tritt am 1. Juli 2022 in Kraft und sieht unter anderem vor, dass gleichgeschlechtliche Paare gemeinsam Kinder adoptieren können. Lesbische Frauen können sich in einer homosexuellen Partnerschaft auch künstlich befruchten lassen. Dieser Punkt war besonders umstritten, die Gegner erklärten, dies bedeute "den Tod des Vaters".