UN-Hochkommissar Volker Türk „Wir sehen Anzeichen einer kollektiven Bestrafung“

Türk Menschen leiden und sterben in 55 Kriegen und Gewaltsituationen rund um den Globus, von Afghanistan und Myanmar über Haiti bis zum Sudan und Syrien. Wir erleben ein Ausmaß an gewaltsamen Konflikten wie seit 1945 nicht mehr. Heute lebt ein Viertel der Menschheit in Gebieten, die von Konflikten betroffen sind. Ich habe die große Sorge, dass viele dieser bewaffneten Konfrontationen und die betroffenen Bevölkerungen aus dem internationalen Blickfeld rutschen und in Vergessenheit geraten.