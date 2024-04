Haltung von Russland und China unterstützt Tausende bosnische Serben leugnen Völkermord in Srebrenica

Tausende bosnische Serben haben während einer Kundgebung am Donnerstag den Völkermord in Srebrenica von 1995 geleugnet. Mehr als 8000 muslimische Männer und Jungen wurden im Juli 1995 von bosnisch-serbischen Truppen in Srebrenica hingerichtet. Die sterblichen Überreste der Opfer wurden in Massengräbern verscharrt und später umgebettet, um Beweise für die Gräueltaten zu vertuschen.