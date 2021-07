13 Jahre Haft : Vize-Chef von griechischer Neonazi-Partei nach monatelanger Flucht festgenommen

Athen Lange war er auf der Flucht, jetzt konnte Christos Pappas in Athen gefasst werden. Dem Vize-Vorsitzenden der griechischen Partei „Goldene Morgenröte“ stehen nun 13 Jahre Haft bevor.

Der zu 13 Jahren Haft verurteilte Vize-Chef der griechischen Neonazi-Partei Goldene Morgenröte ist nach monatelanger Flucht festgenommen worden. Polizisten spürten Christos Pappas am Donnerstag in einem Haus in Athen auf, wie die Nachrichtenagentur AFP aus Ermittlerkreisen erfuhr. Eine 52-jährige Frau, die Pappas Unterschlupf gewährt haben soll, wurde ebenfalls festgenommen.