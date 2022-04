Vitali Klitschko spricht im Leipziger Stadtrat : „Wir verteidigen auch eure Werte“

Leipzig Vitali Klitschko hat Deutschland bei einer Ansprache im Leipziger Stadtradt für die Lieferung von Lebensmitteln und Waffen gedankt. Der Kiewer Bürgermeister rief aber auch dazu auf, im Krieg gegen Russland weiterhin an der Seite der Ukraine zu stehen.

„Wir verteidigen auch euch, jeden in Europa“, sagte Klischko am Mittwoch in einer live übertragenen Ansprache im Stadtrat von Kiews Partnerstadt Leipzig . Die ukrainischen Bürger und Soldaten verteidigten nicht nur ihre Familien und Häuser, sondern auch „unsere Werte und Prinzipien“.

Es hänge alles auch von der Weltgemeinschaft ab, die „mit gleicher Stimme“ Druck auf den Kreml ausüben müsse, den Krieg zu beenden. Es sei „die gemeinsame Aufgabe, so schnell wie möglich Frieden in Europa, in die Ukraine zu bringen“ und damit Stabilität in die ganze Region.