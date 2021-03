Ungarns Ministerpräsident : Orban kündigt Fidesz-Mitgliedschaft in Europäischer Volkspartei

Budapest Ungarns Ministerpräsident Viktor Orban hat mit seiner Fidesz-Partei den Bruch mit der Europäischen Volkspartei vollzogen. Anfang des Monats hatten die Fidesz-Abgeordneten bereits die EVP-Fraktion im Europaparlament verlassen.

Dies geht aus einem Brief des Fidesz an die EVP hervor, dessen Eingang die EVP der Deutschen Presse-Agentur am Donnerstag in Brüssel bestätigte.