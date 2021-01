Videobotschaft des US-Präsidenten : Trump verurteilt Gewalt am Kapitol ausdrücklich

Trump verurteilt Gewalt am Kapitol ausdrücklich

Washington Kurz nachdem das Repräsentantenhaus in Washington zum zweiten Mal ein Amtsenthebungsverfahren gegen ihn angestoßen hatte, äußerte sich der scheidende US-Präsident erneut zum Sturm auf das Kapitol. Diesmal mit deutlich versöhnlicheren Worten.

Nach Beginn seines zweiten Amtsenthebungsverfahrens hat US-Präsident Donald Trump die tödlichen Krawalle am und im Kongressgebäude verurteilt. „Ich verdamme unmissverständlich die Gewalt, die wir vergangene Woche gesehen haben“, sagte Trump in einem am Mittwoch veröffentlichten Video. „Wie Sie alle war ich von der Katastrophe schockiert und zutiefst betrübt“, sagte Trump. Für Gewalt gebe es keine Entschuldigung.