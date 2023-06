Anklage umfasst 37 Punkte Trump in Dokumentenaffäre wegen Verschwörung angeklagt

Trump werde am Dienstag in Florida vor Gericht erscheinen, sagte sein Anwalt James Trusty am Freitag der NBC-Sendung „Today“. „Er hat keine Angst vor dieser Sache. Es ist eine lächerliche Kriminalisierung eines nicht-kriminellen Streits, also wird er dabei sein“, erklärte Trusty. Die Anklage sei übertrieben und habe keine strafrechtliche Grundlage. Kurz darauf teilten Trusty und sein Kollege John Rowley mit, sie hätten ihre Mandate niedergelegt. Trump kündigte an, nun werde Todd Blanche seine Verteidigung in dem Prozess zusammen mit einer noch zu benennenden Kanzlei leiten.