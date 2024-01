John Birch Society Woher die Verschwörungsmythen von Trump-Anhängern stammen

Das ist heute anders. Angeheizt durch die sozialen Medien und den Aufstieg prominenter Verschwörungsideologen stiegen in den vergangenen zwei Jahrzehnten die Zahlen der US-Bürger, die den Glauben an staatliche Institutionen ebenso verloren wie das Vertrauen in den Journalismus. Und so drängten Jahr für Jahr bizarre Narrative in den Mainstream, die einst nur in wenig bekannten Zeitschriften und Websites zu finden waren.