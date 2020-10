Vermutlich abgeschoben : Eltern von 545 Migrantenkindern in USA nicht auffindbar

Eltern von 545 Migrantenkindern in USA nicht auffindbar

Honduranische Migranten überqueren die Grenze zu den USA, nachdem sie über den Grenzzaun geklettert sind um sich in die Hände der US-Grenzbeamten zu begeben (Archivfoto). Foto: dpa/Omar Martínez

Washington Die Eltern von 545 Migrantenkindern, die im Zuge der US-Einwanderungspolitik von ihren Familien getrennt wurden, sind laut einer Bürgerrechtsorganisation sind nicht auffindbar. US-Medien gehen davon aus, dass die Eltern abgeschoben wurden.

Darüber informierte die US-Bürgerrechtsorganisation American Civil Liberties Union (ACLU) nach eigenen Angaben am Dienstag (Ortszeit) das zuständige Gericht. Die Organisation prangerte die „grausame Praxis“ der Regierung von US-Präsident Donald Trump an, die im Jahr 2018 über sechs Wochen Migrantenfamilien an der mexikanischen Grenze voneinander trennen ließ.