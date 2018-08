Verkürzung von Wiedereinreiseverboten: Libanon plant Rückkehrzentren für syrische Migranten

Beirut Libanon will syrischen Migranten ohne Flüchtlingsstatus die Rückkehr in ihre Heimat erleichtern. Dafür sollen die entsprechenden gesetzlichen Grundlagen geschaffen werden.

Der libanesische Geheimdienst „General Security“ kündigte die Schaffung entsprechender Registrierungszentren an, wie die Zeitung „Daily Star“ (Dienstag) berichtet. Die Behörde veröffentlichte demnach eine neue Richtlinien für die Ausreise von Syrern, die „Aufenthaltsrechte“ im Libanon „verletzt“ haben.

Rund drei Viertel der im Libanon lebenden Syrer haben laut dem Bericht keinen legalen Aufenthaltsstatus. Ihnen droht lebenslanges Einreiseverbot in den Libanon. Entsprechend der neuen Direktive soll für rückreisewillige Syrer, die in den nun einzurichtenden Zentren registriert sind, das Wiedereinreiseverbot auf ein Jahr verkürzt werden. Voraussetzung ist, dass sie vor Januar 2015 legal in den Libanon eingereist waren und die gesetzlichen Strafen für die Überziehung der Aufenthaltsdauer bezahlen. Seit 2015 gilt für Syrer im Libanon eine Visumspflicht.