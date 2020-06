Prozess in der Türkei : Yücel-Verhandlung auf den 16. Juli vertagt

Prozess in der Türkei

Istanbul Der Prozess gegen den deutsch-türkischen Journalisten Deniz Yücel in der Türkei zieht sich weiter hin. Nun wurde der Prozess auf Mitte Juli vertagt. Es war eigentlich für Mittwoch ein Urteil erwartet worden.

Am Mittwoch vertagte das Gericht in Istanbul die Verhandlung überraschend auf den 16. Juli, wie die Organisation Media and Law Studies Association (MLSA) im Anschluss auf Twitter mitteilte. Ursprünglich war für Mittwoch das Urteil erwartet worden.