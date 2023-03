Vergiftungen im Iran Weißes Haus fordert unabhängige Untersuchung

Seit mehr als rund drei Monaten werden im Iran immer wieder Massen-Vergiftungen an Mädchenschulen gemeldet. Die Behörden vermuten dahinter den Versuch, Mädchen von der Schulbildung auszuschließen. Die Hintergründe sind bisher ungeklärt. Der oberste geistliche Führer des Iran, Ayatollah Ali Chamenei, forderte am Montag in seiner ersten Erklärung zu den Fällen eine „strenge Strafe“ für die Verantwortlichen der Vergiftungen.