Vereinte Nationen Was es über den UN-Sicherheitsrat zu wissen gibt

Der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen ist ein Organ von vielen. Neben ihm gibt es auch das Sekretariat mit Generalsekretär, den Wirtschafts- und Sozialrat, den Internationalen Gerichtshof, den Treuhandrat und die Generalversammlung. Letztere ist das einzige Plenarorgan der Vereinten Nationen. Am Montag begann in New York die UN-Vollversammlung, in der auch über den Krieg in der Ukraine diskutiert wurde.