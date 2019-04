Regierungskrise : Österreichs Rechtskoalition am Wendepunkt

Österreichs Rechtskoalition am Wendepunkt

Wien Die Verbindungen der FPÖ mit dem rechtsradikalen Lager bringen Kanzler Sebastian Kurz in Bedrängnis.

Erstes Beispiel: FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache teilte auf der Facebookseite der rechtsradikalen Zaronews einen polemischen Artikel gegen die Islamische Gemeinde (IGGÖ), die den Vizekanzler wegen Verhetzung geklagt hatte. Er lasse sich „sicher nicht mundtot machen“, versicherte er seinen Anhängern über ein Medium, das Hitler als „Retter vor der jüdischen Gefahr“ und den Holocaust als „Lüge“ bezeichnet. Die Reaktion gilt als Code für seine Kritiker im eigenen Lager, die ihm vorwerfen, er sei in der Regierung „zu weich“.

Nächstes Beispiel: In der oberösterreichischen Messestadt Wels, die fest in der Hand der FPÖ ist, wird ein Mann beim schwunghaften Handel mit Hakenkreuz-Abzeichen ertappt. Er entpuppte sich als Mitglied der sogenannten Ordnungswache, die vor Jahren die FPÖ wegen der angeblich steigenden „Ausländerkriminalität“ durchgesetzt hatte. Die „Ordnungswachen“ dürfen zwar keine Waffen tragen und Verhaftungen vornehmen, sie sollen die reguläre Polizei lediglich unterstützen, weshalb sie der Volksmund „Hilfssheriffs“ nennt. Doch melden sich Bewerber vorwiegend FPÖ-Anhänger mit völkischer Gesinnung, die kaum überprüft werden.

Das dritte Beispiel hat die Republik ähnlich aufgewühlt wie vor wenigen Wochen, als die engen Verbindungen zwischen FPÖ und der rechtsradikalen Identitärenbewegung publik wurden. Diesmal machte ein mäßig talentierter Dichter Schlagzeilen: Christian Schilcher, FPÖ-Vizebürgermeister im oberösterreichischen Braunau – Hitlers Geburtsort – verglich in holprigen Versen Flüchtlinge mit Ratten. Das Schmierenstück in Nazi-Manier erschien in der FPÖ-Parteizeitung Oberösterreichs, Landesparteiobmann Manfred Haimbuchner ist dort stellvertretender Regierungschef und fühlte sich für den Übeltäter nicht zuständig.