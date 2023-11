“Rechtsextremist mitkolonialem Projekt“ Venezuelas Präsident bezeichnet argentinischen Wahlsieger Milei als „Neonazi“

Venezuelas Präsident Nicolás Maduro hat den Rechtspopulisten Javier Milei nach dessen Wahlsieg bei der Präsidentenwahl in Argentinien als „Neonazi“ bezeichnet. „Der rechtsextreme Neonazi hat in Argentinien gewonnen“, sagte Maduro am Montag im venezolanischen Staatsfernsehen. Das Auftauchen „eines Rechtsextremisten mit einem kolonialen Projekt“ sei „eine schreckliche Bedrohung“.