Machtkampf in Venezuela : Zwei US-Bürger nach angeblichem Invasionsversuch festgenommen

Machtkampf in Venezuela

Caracas In Venezuela haben Armee und Polizei mehrere Menschen bei einer versuchten Invasion festgenommen, wie Staatschef Maduro mitteilte. Zwei der Festgenommenen seien US-Bürger. Oppositionschef Guaidó wird beschuldigt, Söldner angeheuert zu haben.

Die venezolanischen Sicherheitskräfte haben nach Angaben von Staatschef Nicolás Maduro zwei US-Bürger festgenommen, die an einer versuchten „Invasion“ des Landes beteiligt gewesen sein sollen. Die Männer im Alter von 34 und 41 Jahren gehörten zum Sicherheitspersonal von US-Präsident Donald Trump, sagte Maduro am Montagabend (Ortszeit) in einer im Fernsehen ausgestrahlten Ansprache vor dem Oberkommando der Streitkräfte.