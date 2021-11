Politik in Venezuela : Sozialisten von Präsident Maduro dominieren Regionalwahlen

Die Sozialisten rund um Venezuelas Präsident Nicolas Maduro holten die Mehrheit der Stimmen bei den Regionalwahlen. Foto: AFP/YURI CORTEZ

Caracas In 20 der 23 Bundesstaaten und in der Hauptstadt holten sie die Mehrheit der Stimmen. Die Wahlbeteiligung lag bei 41,8 Prozent.

Bei den Regionalwahlen in Venezuela haben die Sozialisten von Präsident Nicolás Maduro in 20 der 23 Bundesstaaten und in der Hauptstadt Caracas die meisten Stimmen erhalten. Das berichtete der venezolanische Fernsehsender „Telesur“ unter Berufung auf vorläufige Ergebnisse der Wahlbehörde vom Sonntagabend (Ortszeit). Die Beteiligung an der Wahl von Gouverneuren, Bürgermeistern und Stadträten lag nach Angaben des Präsidenten der Wahlbehörde bei 41,8 Prozent.

Erstmals seit mehreren Jahren hatte sich die Opposition in Venezuela wieder an einem Urnengang beteiligt, der selbst ernannte Oppositionsführer Juan Guiadó rief seine Anhänger aber nicht zum Wählen auf. Seit 2017 boykottierten die Regierungsgegner alle Wahlen in dem südamerikanischen Krisenstaat, weil sie keine Voraussetzungen für freie und faire Abstimmungen sahen.

Venezuela steckt in einer tiefen politischen, wirtschaftlichen und humanitären Krise. Oppositionsführer Guaidó hat sich Anfang 2019 zum Interimspräsidenten erklärt. Er versucht seitdem, Maduro aus dem Amt zu drängen. Maduro wird vom mächtigen Militär unterstützt. Angesichts von Armut und Gewalt haben rund 5,6 Millionen Venezolaner das Land verlassen. Zuletzt hatten sich die autoritäre Regierung von Präsident Nicolás Maduro und die Opposition bei Gesprächen in Mexiko etwas angenähert. Daraufhin sagten die Regierungsgegner ihre Teilnahme an den Regionalwahlen zu.

(jma/dpa)