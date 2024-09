Venezuelas Präsident Sieg Maduros angeblich nur „unter Druck“ durch Oppositionschef anerkannt

González sagte, er habe diese Punkte in der spanischen Botschaft in Venezuelas Hauptstadt Caracas unter Zwang akzeptiert. „Es gab sehr angespannte Stunden der Nötigung, Erpressung und des Drucks“, sagte der 75-Jährige. In diesem Moment habe er gedacht, dass er als freier Mensch nützlicher sein würde, um die „ihm anvertrauten Aufgaben zu erfüllen“. „Ein Dokument, das unter Zwang zustande gekommen ist, ist aufgrund eines schwerwiegenden Fehlers in der Zustimmung absolut nichtig“, sagte er.