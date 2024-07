Schwere Wirtschaftskrise Schicksalswahl in Venezuela – ist Präsident Maduro am Ende?

Maduro warnte zuletzt vor einem Blutbad und einem Bürgerkrieg, sollte er nicht wiedergewählt werden. In dem südamerikanischen Land operieren mehrere kriminelle Gruppen, die Verbindungen zur Regierung unterhalten. „Die Gefahr, dass so etwas in Gewalt umschlägt, ist also relativ groß“, sagt der Lateinamerika-Experte Günther Maihold von der Freien Universität Berlin. Zumindest aus dem Umfeld Maduros kamen zuletzt allerdings beschwichtigende Töne. „Wenn Edmundo gewinnt, geben wir ab und werden Opposition sein“, sagte sein Sohn Nicolás Maduro Guerra im Interview der Zeitung „El País“.