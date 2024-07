Nach umstrittener Präsidentschaftswahl Hunderte Festnahmen und sechs Tote bei Protesten nach Wahl in Venezuela

González rief die staatlichen Sicherheitskräfte zur Zurückhaltung auf. „Hört auf, friedliche Demonstrationen zu unterdrücken“, sagte er in einer Videobotschaft. „Ihr wisst, was am Sonntag passiert ist, erfüllt euren Eid. Die Verfassung steht über allen. Die Venezolaner wollen Frieden und Respekt vor dem Volkswillen.“