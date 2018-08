Venezuela meldet Anschlag auf Präsident Nicolás Maduro

Caracas Während einer Militärparade in Venezuela kommt es zu einer Explosion. Sieben Menschen werden verletzt, Präsident Maduro in Sicherheit gebracht. Die Regierung spricht von einem Anschlag - und beschuldigt Kolumbien.

Venezuelas Staatschef Nicolás Maduro ist am Samstagabend nach Regierungsangaben einem Anschlag entgangen und hat umgehend seinen kolumbianischen Kollegen Juan Manuel Santos der Urheberschaft bezichtigt.

Kolumbiens Regierung wies die Vorwürfe kategorisch zurück. „Das entbehrt jeder Grundlage“, sagte ein Sprecher in Bogotá. Santos übergibt am Dienstag das Amt an seinen gewählten Nachfolger Iván Duque. Der Konservative Santos kritisiert seit Langem die Politik des autoritär regierenden Sozialisten Maduro.