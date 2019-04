Lage in Venezuela spitzt sich zu : Soldaten befreien Guaido-Verbündeten - Regierung spricht von „Putschversuch“

Caracas Die Lage in Venezuela spitzt sich weiter zu. Oppositionsführer Guaido hat die Schlussphase in dem seit Monaten tobenden Machtkampf mit Präsident Maduro ausgerufen. Die Regierung spricht von einem Putschversuch.

Das Ende der Unterdrückung durch Maduro habe begonnen, sagte der selbst ernannte Interimspräsident in einem Video, das am Dienstag auf seinem Twitter-Konto veröffentlicht wurde. Dabei war er in Begleitung von Männern in Militäruniform und dem Oppositionspolitiker Leopoldo Lopez zu sehen, der unter Hausarrest steht. Guaido deutete an, er werde aus den Reihen des Militärs unterstützt.