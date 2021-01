„Ich werde immer Europäer sein“ : Vater von Boris Johnson will französische Staatsbürgerschaft beantragen

Paris Und im letzten Brexit-Akt noch ein bisschen Familiendrama: Angesichts des endgültigen Vollzugs des Brexit will der Vater von Boris Johnson die französische Staatsbürgerschaft beantragen.

Angesichts des endgültigen Vollzugs des von seinem Sohn maßgeblich vorangetriebenen Brexit will der Vater von Boris Johnson die französische Staatsbürgerschaft beantragen. Dadurch wolle er eine persönliche „Verbindung“ zur Europäischen Union erhalten, sagte Stanley Johnson am Donnerstag dem französischen Radiosender RTL. „Ich werde immer Europäer sein, das steht fest.“

„Es geht nicht darum, dass ich Franzose werde. Wenn ich es richtig verstehe, bin ich Franzose“, erklärte der 80-Jährige in dem Radiointerview, das er auf Französisch führte. „Meine Mutter wurde in Frankreich geboren, ihre Mutter wiederum war völlig französisch und ihr Großvater auch.“

Der irische EU-Abgeordnete Billy Kelleher brachte die Entscheidung Johnsons in Verbindung mit dem Erasmus-Austauschprogramm, an dem Großbritannien fortan nicht mehr teilnimmt. „Während Herr Stanley Johnson also ein Glas Wein in Frankreich genießt, werden britische Studenten dort nicht mehr studieren können“, schrieb er im Kurzbotschaftendienst Twitter.